Der kan godt vente lidt af en udfordring for bilister onsdag morgen, da DMI varsler mulighed for tæt tåge.

Det vil som udgangspunkt ikke ramme hele landet, men store områder kan blive påvirket af vejret.

Det forklarer vagtchefen hos DMI Steen Rasmussen til B.T.

»Her i løbet af aftenen er det blevet tåget mange steder. Det breder sig til hele Sjælland senere på aftenen og i løbet af natten.«

»Vi kan godt forvente, at der er en risiko for, at tågen bliver tæt. Det betyder altså, at sigtbarheden bliver under 100 meter,« forklarer Steen Rasmussen.

Han siger, at indtil videre er sigtbarheden stadig længere end 100 meter.

Men det kan godt blive værre over natten og hen mod morgenen.

Det er forventningen, at tågen vil vare ved helt frem til klokken 9 onsdag morgen, hvor den så småt vil lette.

»Man er nødt til at afpasse hastigheden og afstanden med tågen. Så det er vigtigt at køre forsigtigt, hvis man skal ud at køre,« siger Steen Rasmussen.

Han fortæller, at tågen vil ramme hele Sjælland, Lolland og Falster samt den østlige del af Fyn.

Den vestlige del af Danmark slipper fri.

Det er fordi, man forventer, at der vil komme regn i stedet, så tågen vil ikke være tæt dér.