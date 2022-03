Onsdag morgen ligger tågen tungt over store dele af Danmark.

DMI varsler om tæt tåge eller rimtåge i hele Jylland, på hele Fyn og i det sydfynske øhav.

I resten af landet er der risiko for tæt tåge.

»Nogle steder er sigtbarheden under 100 meter,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen, onsdag morgen.

Han forklarer, at tågen i løbet af natten har bølget frem og tilbage, og at man flere steder er ved at være over de 100 meters sigtbarhed.

»Men der er udbredt tåge mange steder,« tilføjer han.

I de tidlige morgentimer er det især trafikanterne på Vestsjælland, i Nordjylland og i Sønderjylland, der skal være opmærksomme på nedsat sigtbarhed.

»I resten af landet vil der i morgentimerne være tåget og diset,« siger Erik Hansen.

Det tågede vejr skyldes den relative milde og fugtige luft, der det kommende døgn ligger over Danmark.

Vinden er svag, og det gør, at der dannes tåge mange steder.

Varslet gælder indtil klokken ti onsdag formiddag.

»Vi skal godt op af formiddagen, før tågen er lettet. Der er ikke så meget sol og heller ikke så meget vind,« siger Erik Hansen, der forudser gråt, skyet og »lidt kedeligt« vejr resten af onsdagen.

B.T. følger vejr- og trafiksituationen hele morgenen.