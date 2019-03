Der skal en rigtig god vind- og regnjakke til, hvis man bevæger sig udenfor fredag eftermiddag.

Det bliver nemlig en voldsomt regnfuld og blæsende dag med risiko for vindstød af stormstyrke flere steder i landet.

»Det er med at nyde de tørre timer her til morgen, for i eftermiddag vil man - specielt i den sydlige del af Danmark - både opleve regn og hård kuling med kraftige vindstød, der kan nå stormstyrke,« fortæller Frank Nielsen, vagthavende ved DMI.

Ifølge Frank Nielsen vil regnen og blæsten fortsætte aftenen i gennem, men lørdag morgen skulle stormvejret så småt begynde at slippe sit tag.

Regnen vil dog ikke lade os være alt for længe, fortæller han:

»Lørdag formiddag vil det blive tørvejr, men allerede hen ad eftermiddagen kommer regnen igen,« siger han og fortsætter:

»Så der er nogle våde og blæsende dage i vente med lidt korte ophold ind i mellem.«

Mandag bliver også en regnfuld og blæsende dag, men til gengæld kan danskerne se frem til en god omgang lun forårsvarme i midten af næste uge, hvor solen dukker op og giver os temperaturer på op over 10 grader.