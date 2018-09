DMI advarer torsdag om, at landet kan blive ramt af en storm med vindstød af orkanstyrke fredag.

Stormen og de kraftige vindstød ser særligt ud til at kunne ramme den vestlige og nordlige del af Jylland i løbet af fredagen.

På DMI's hjemmeside oplyses det, at stormen, der har fået navnet Knud, skyldes et lavtryk over Nordsøen, der bevæger sig mod Sydsverige og derfra bevæger sig ind gennem den nordlige del af Skagerrak fredag.

»Stormen vil især berøre den nordvestlige og nordlige del af Jylland,« forklarer den vagthavende meteorolog, Frank Nielsen, på DMI's hjemmeside.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/DCxUKhKJC7 — DMI (@dmidk) September 20, 2018

Middelvinden forventes at kunne nå omkring 25 meter i sekundet med vindstød op til orkanstyrke på 32 til 35 meter i sekundet.

Stormvarslet, der gælder for Vendsyssel, Jammerbugt, Thisted og Lemvig, lyder samtidig 'kategori 2'. Det klassificeres som 'farligt vejr'. For resten af de berørte egne lyder varslet 'kategori 1', som er 'voldsomt vejr'.

»Vinden bliver kraftigere i løbet af fredag formiddag, og det bliver værst i den nordvestlige del af landet mellem klokken 17 og midnat. Resten af landet får også en blæsende dag med kraftige vindstød, men når ikke over varslingsgrænserne,« forklarer Frank Nielsen.

Den kraftige vind forventes samtidig at få vandstanden til at stige flere steder.

Fakta Her kan de voldsomme vindstød ramme Vendsyssel, Jammerbugt, Thisted og Lemvig DMI har her udsendt varsel om storm med vindstød af orkanstyrke. Varslet gælder fra fredag klokken 15:00 til lørdag klokken 01:00. Det er et såkaldt 'kategori to varsel', da DMI forventer storm med vindstød på 25-28 meter i sekundet fra sydvest, med vindstød af orkanstyrke 33-35 meter i sekundet. Vindstød af orkanstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik. Himmerland, Storaalborg, Læsø, Morsø, Skive og Struer DMI har udsendt et varsel om vindstød af orkanstyrke. Varslet gælder fra fredag klokken 15:00 til lørdag klokken 01:00. Det er et såkaldt 'kategori et varsel', da DMI forventer stormende kuling med vindstød på 20-23 m/s fra sydvest og med vindstød af orkanstyrke på 33-35 m/s. Esbjerg, Fanø, Varde, Tønder, Holstebro og Ringkøbing-Skjern DMI har udsendt varsel om vindstød af stormstyrke. Varslet gælder fra fredag klokken 10:00 til klokken 18:00. Det er et såkaldt 'kategori et varsel', da DMI forventer stormende kuling med vindstød på 20-23 m/s fra sydvest og med vindstød af stormstyrke på 25-28 m/s. Kilde: DMI

I Vadehavet stiger det ifølge DMI til cirka 2,5 meter over normalt niveau, ved Vestkysten til cirka to meter over normalen, og ved Limfjorden ved Nissum Bredning til 1,5 meter.