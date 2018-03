En snestorm kan være på vej ind over dele af Danmark. Det oplyser DMI.

Ifølge DMI kan en snestorm ramme Bornholm, Møn og dele af Falster mellem klokken 2 og klokken 14 påskedag. Derudover vil store dele af landet formentlig også blive ramt af store mængder sne - dog ikke nok til at kalde det snestorm.

'På Falster, Møn og Bornholm er der risiko for, at der kan falde mere end 10 cm sne på 6 timer, og da der ligeledes vil blæse en frisk vind til kuling fra nordøst, er der risiko for snestorm. Kriteriet for snestorm er mere end 10 cm sne på 6 timer og middelvind overskrider 10 m/s. '

'I Øst- og Sydjylland samt på Øerne ventes frem til søndag aften at falde et sted mellem 2 og 10 cm sne, men på Falster og Møn er der risiko for op til 15 cm, mens der på Bornholm kan falde helt op mellem 10 og 20 cm sne,' oplyser DMI, der dog samtidig skriver, at der fortsat er usikkerhed om, hvor nordligt nedbøren vil ramme.

Snestormen bliver ifølge DMI forårsaget af et lavtryk, der lørdag dannes over den sydlige del af Polen, og som derefter bevæger sig mod nord og nordøst, mens det tilhørende frontsystem fra i aften vil ligge over den syd- og østlige del af Danmark og give sne og stedvis kraftig blæst fra nordøst.

Da temperaturen ligger og svinger omkring frysepunktet, vil sneen formentligt være temmelig våd og tung og dermed ikke fyge.

