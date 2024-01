Snefygning har atter ramt Danmark, og det kan give store trafikale problemer, melder DMI tirsdag eftermiddag.

Nord for Aarhus falder sneen som kraftig snefygning, mens det i Sønderjylland og Fyn falder som tøsne, hvilket kan gøre det spejlglat på vejene.

»I den nordlige del af landet vil der falde mellem fem og otte centimeter sne og fyge, hvilket gør det næsten umuligt at rydde vejene,« siger vagtchef hos DMI Jens Lindskjold og fortsætter:

»Og i den sydlige del kan det blive spejlglat, da der allerede ligger våd sne, og temperaturen er omkring frysepunktet,« siger han.

Den kraftige snefygning vil både gå ud over bil, tog- og flytrafikken, melder Jens Lindskjold.

Snevejret vil ifølge DMI fortsætte indtil middagstid onsdag, og derfor skal alle være meget påpasselige, når man begiver sig ud i trafikken i morgentimerne.

»Man skal tage sig i akt og følge politiets anvisninger,« siger Jens Lindskjold.

Nordjyllands Politi har tirsdag eftermiddag udsendt en advarsel og opfordring til, at bilister skal passe på i morgentimerne onsdag.

Derudover fraråder Østjyllands Politi al unødig udkørsel fra klokken 23 tirsdag aften og frem til onsdag klokken 10.

Mens snevejret fortsætter onsdag, bliver det en pæn og klar dag torsdag, men der vil igen falde sne fredag.

I weekenden er det dog slut, melder DMI.

Her slår temperaturen over i plusgrader om natten, og dermed er det slut med nattefrost for denne omgang.