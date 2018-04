Store mængder regn, tordenvejr og kraftig blæst. Sådan kommer vejret formentlig til at se ud for borgerne i store dele af Jylland de kommende timer.

Mandag formiddag har DMI nemlig udsendt en varsel om risiko for voldsomt vejr i Jylland og den vestlige del af Fyn. Ifølge vejrtjenesten forventer man, at der falder mellem 15-25 millimeter regn på under 30 minutter, ligesom der også ventes både kraftig torden og blæsevejr.

Følgende områder ventes at blive ramt:

Syd- og Sønderjylland, Trekant området, Middelfart, Assens, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern

Midt- og Vestjylland, Nordjylland, Sydfyn, Djursland, Odder, Århus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Kerteminde, Nyborg, Odense, Nordfyn og Vejle

Allerede nu har det voldsomme vejr ramt Sønderjylland, og tidligere mandag kunne Sydjyllands Politi advare om risiko for for aquaplaning på kørebanen på grund af kraftige mængder regn i og omkring byen Skærbæk.

Ifølge DMI's radar har regnvejret de seneste timer bevæget sig op over Sønderjylland, hvor man også har registeret adskillige lynnedslag i løbet af formiddagen.

BT har forsøgt at få en uddybende kommentar fra DMI, men på grund af travlhed har det ikke været muligt.