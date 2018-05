Skybrud, torden og kraftige vindstød.

Sådan lyder det deprimerende svar fra Danmarks Meteorologiske Institut, når man spørger om, hvad vejret byder på mandag.

Særligt i morgen- og formiddagstimerne er der risiko for skybrud - og især for dem, der bor i Syd- og Sønderjylland. Derfor har DMI natten til mandag udsendt et varsel om netop det.

»Det er særligt der, risikoen er størst, fordi bygerne er på vej op sydfra,« fortæller den vagthavende meteorolog, Klaus Larsen, til BT.

Allerede nu er uvejret så småt gået i gang i det sønderjyske område, men det har endnu ikke nået 'skybrudsintensitet'.

DMI varsel om skybrud, torden og vindstød. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/xCR5GbCq5s — DMI (@dmidk) May 28, 2018

Efter at have ramt Syd- og Sønderjylland i morgentimerne vil uvejret trække længere op i landet og også bevæge sig mod øst mod blandt andet Fyn og Sjælland.

»Men det plejer nogle gange at aftage i intensitet i formiddagstimerne, så derfor har vi kun udsendt en varselsmelding om det i Syd- og Sønderjylland,« forklarer Klaus Larsen.

varsel VARSEL OM SKYBRUD, TORDEN OG VINDSTØD Natten til mandag har DMI udsendt et varsel om skybrud, torden og vindstød for Sydvestjylland, Sønderjylland og Kolding. Det betyder, at DMI forventer, at der i de områder falder mellem 25 og 35 millimeter regn på 30 minutter, samt at der er risiko for kraftig torden med vindstød over 15 m/s. Varslet er gyldigt ind til klokken 10:30. RISIKO FOR SKYBRUD DMI har natten til mandag også udsendt en melding om, at der er risiko for skybrud i Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster, Fyn, Lejre, Billund, Odder, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Vestjylland, Køge, Fredericia, Vejle, Favrskov, Herning, Ikast-Brande og Viborg. Den risikomelding er gyldig ind til klokken 11:40. Gyldig fra 28. maj 2018 02:40. Gyldig til 28. maj 2018 11:40

Uvejret forventes derefter at drive over igen i løbet i formiddagstimerne.

»Der kan stadig komme regn og torden hele dagen, men det kraftigste vil være her i morgen- og formiddagstimerne,« fortæller meteorologen.

Når det værste er drevet over, har vi en fin dag i vente.

»Dagen starter temmelig skyet, men der kommer mere og mere hul i det, så der kommer en del sol. Der er stadig risiko for byger ud på eftermiddagen, men temperaturen bliver mellem 20 og 25 grader igen i dag over hele landet,« siger Klaus Larsen.