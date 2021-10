Kør forsigtigt og giv dig god tid, når du kører på job torsdag morgen.

Det kan nemlig være meget tåget derude.

I de tidlige morgentimer har Danmarks Meteorologiske Institut et varsel, som gælder for over halvdelen af landet.

Her lyder varslet på tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter.

Det gælder for Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Fyn, København og Nordsjælland, Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Midt og Vestjylland og Bornholm.

DMI forventer, at tåge ligger tæt i tidsrummet fra klokken 04 til klokken ni.

Det eneste sted, der ifølge DMIs prognoser ser ud til at gå helt fri, er altså Nordjylland.

I varslet fra DMI advarer meteorologerne også om, at så tæt tåge kræver større opmærksomhed i trafikken og opfordrer derfor til, at bilisterne sætter farten ved og giver sig god tid.

Risikoen for uheld er nemlig større i denne type vejr.