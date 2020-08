Hvis du skal udenfor denne fredag, vil det være en god idé at huske enten regnjakke eller paraply.

Et uvejr, der driver hen over landet fra sydvest, kan nemlig gøre dagen til en våd omgang.

Det oplyser DMI, der har udsendt et reelt varsel om 'risiko for lokale skybrud og torden' og en såkaldt risikomelding om 'risiko for lokale skybrud og torden'.

Selve varslet er gældende for Jylland og Fyn frem til klokken 12:00 fredag middag.

DMI varsel om tæt tåge ophører: https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/X0hsmQw0mB — DMI (@dmidk) August 21, 2020

'Der kan falde mellem 15 og 25 millioner regn på 30 minutter,' lyder det i varslet på DMI's hjemmeside.

Risikomeldingen er gældende for det meste af Sjælland i perioden mellem klokken 10:00 og 21:00.

'Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden,' lyder rådet fra DMI, som fortsætter:

'Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre'.

Uvejret skyldes et område med regn- og tordenbyger, der er på vej over Danmark fra sydvest.

»Det er dog usikkert, hvor kraftige de (bygerne, red.) vil være, men fordi luften er meget fugtig, har vi et varsel og en risikomelding ude om skybrud og torden. Der kan forventes store lokale variationer i nedbørmængderne,« lyder det fredag morgen fra meteorolog Mette Tilgaard Zhang.