Kør forsigtigt og tag den med ro, når du kører på job fredag morgen.

DMI og Vejdirektoratet advarer nemlig om, at der er risiko for isglatte veje i store dele af landet.

»Fra morgenstunden fryser det, og det betyder også, at vejene kan være glatte mange steder,« siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, som tilføjer:

»Man skal passe på, hvis man skal ud at køre fra morgenstunden.«

Vejdirektoratets trafikkort viser også med al ønskelig tydelighed, at der er grund til at have en let fod på speederen.

Her er stort set hele danmarkskortet – med få undtagelser – nemlig markeret med advarsler om glat føre. Advarslen lyder på risiko for »pletvis sne- og isglatte veje.«

Fredag begynder med sol mange steder, men i løbet af formiddagen kan der komme byger i – især i den sydvestlige del af landet. Og her skal bilisterne være ekstra varsomme, lyder det fra DMIs vagtchef.

»Dagen starter pænt med solskin, men så kommer der en overgang med skyer og byger, som kan være med slud og sne. Især der, hvor der kommer hvide byger, skal man passe ekstra meget på,« siger Klaus Larsen.

En bil fra Randers Kommunes hjemmepleje kørte galt fredag morgen på grund af glatte veje. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere En bil fra Randers Kommunes hjemmepleje kørte galt fredag morgen på grund af glatte veje. Foto: Presse-Fotos.dk

I de tidligere morgentimer har der allerede været et glatføreuheld i Randers.

Her er en bil fra hjemmeplejen kørt galt.

Bortset fra morgenens frost og glatte veje er der udsigt til en rigtig flot fredag, lover Klaus Larsen fra DMI.

»Vi får en ganske pæn dag, og en opklaring breder sig fra Nordjylland til resten af landet,« siger han og tilføjer, at bornholmerne nok er dem, der må vente længst på opklaringen.

»Vi får en eftermiddag med sol og tørvejr. Temperaturerne i den kølige ende – op til fem grader, og det blæser lidt op,« siger Klaus Larsen og konkluderer:

»Det bliver koldt, men flot.«

Aalborg

Når vi ser på vejrforskellene i de fire største byer, er det aalborgenserne, der løber med førstepladsen.

Aalborg får nemlig masser af sol, en hel del vind og temperaturer mellem tre til fire grader.

Aarhus

I Smilets By begynder dagen først med sol, før skyerne tager over. Og så kan der også komme nedbør.

Men midt på formiddagen kommer solen også tilbage til Aarhus, lover den vagthavende meteorolog.

Temperaturer på omkring fire grader.

Odense

Af de fire største byer er Odense den by, der får det mest skyede vejr fredag.

Selvom Klaus Larsen lover, at det også klarer op i Odense midt på dagen, kommer der også byger. Men trods alt en »pæn eftermiddag.«

Her bliver det »lunest« med omkring fem grader.

København

I hovedstaden starter dagen med »lidt sol«, men ud på formiddagen kommer der »en omgang skyer« ind over København.

»Det er ikke sikkert, at der er byger i. I givet fald bliver det kun til enkelte byger,« siger Klaus Larsen.

Også her klarer det op, og overordnet betragtet bliver det en flot fredag med omkring fem grader.

Men det gælder om at nyde det flotte fredagsvejr, mens tid er.

Allerede i løbet af weekenden begynder det nemlig at gå den anden vejr, og vinterferien bliver præget af det ene lavtryk efter det andet, forudser den vagthavende meteorolog.