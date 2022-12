Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lørdag morgen og formiddag kan blive en glat omgang for jyske bilister.

Det advarer DMI om i et nyt varsel.

Der er nemlig risiko for let isslag fra Esbjerg til Randers frem til klokken 11.

»Det er et halvfarligt fænomen, og der skal ikke ret meget til, før det bliver meget glat. Der er heldigvis tale om et let isslag,« fortæller vagtchef ved DMI, Mille Jensen.

Vagtchefen fortæller, at fænomenet er aftagende, og at der heldigvis er saltet mange steder.

»Et nedbørsområde ligger fra lige syd for Rinkøbing over Billund til Randers og giver stedvis lidt sne, men da varm luft er tilført i de højere luftlag, er der risiko, for at nedbøren lokalt kan falde som let isslag,« skriver DMI i sit varsel.

Varslet har været gældende natten igennem, og skulle oprindeligt være ophørt klokken ni lørdag morgen, men DMI har valgt at forlænge det med et par timer frem til klokken 11, fortæller vagtchef Mille Jensen.

I takt med at juleaften nærmer sig, stiger håbet om en hvid jul hos mange danskere, men ifølge DMI er der på nuværende tidspunkt ikke stor sandsynlighed for en landsdækkende hvid jul.