Det gælder om at være ekstra opmærksom i trafikken denne morgen, for en tæt tåge har lagt sig som en dyne flere steder – og det kan sende sigtbarheden ned under 100 meter.

Når tågen engang er lettet over landet igen, venter et vejrskifte forude.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Martin Lindberg.

»I dag er tåget og diset fra morgenstunden. Det letter i løbet af dagen, men det tager nok lidt lang tid, så vi skal nok regne med tåge en stor del af morgenen og formiddagen,« forklarer han.

På grund af risikoen for tæt tåge eller rimtåge har DMI udsendt en risikomelding om det.

»Kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt,« lyder det i risikomeldingen, der i øjeblikket er gældende for stort set hele landet frem til klokken 11 onsdag formiddag.

Eneste undtagelse er Bornholm.

Når tågen engang er lettet, venter en dag med skyet vejr uden ret meget vind.

Fredag ændrer særligt sidstnævnte sig. Et vejrskifte er nemlig på vej, og det sender kold luft ned over Danmark.

»Det er en koldfront, som kommer ned nordfra, og den bringer kold og tør luft med sig,« forklarer Martin Lindberg.

Natten til fredag bliver derfor kold og klar med flere graders frost. I løbet af dagen kan temperaturen dog stige til mellem to og fem-seks grader, og der kan komme en del sol.

»Solen er jo stærkere nu, men det er rigtig kold luft, der kommer ned fra Nordskandinavien,« fortæller meteorologen.

På DMI's hjemmeside har Martin Lindberg i sin vejrudsigt beskrevet, at weekenden kan byde på mere ustadigt vejr:

»Vinden vil friske op fra vest eller nordvest, og det bliver mere skyet. Det holder mest tørt, men på søndag kan der en overgang komme lidt slud hist og her,« forklarer han.

Videre fortæller han, at vejret i næste uge måske endda kan indeholde lidt slud og sne:

»Den ret kolde vejrtype ser ud at fortsætte ind i næste uge, men prognosen bliver mere usikker. Fronter med nedbør og noget mildere luft ser ud til efterhånden at presse på vestfra, og der kan en overgang komme både regn, slud og sne.«