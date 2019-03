Mange danskere vil fredag morgen vågne op til så hård blæst, at DMI har udsendt et varsel om voldsomt vejr.

I Vest- og Nordvestjylland vil der komme vindstød af stormstyrke - og det kan få tagsten til at blæse ned, få træer til at vælte og føre til store trafikale udfordringer.

»Et lavtryk passerer Danmark fra vest og på den vestlige side af lavtrykket, vil der være stormende kuling med vindstød af stormstyrke,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Dan Nilsvall.

Det svarer til vindstød på op til 28-30 meter i sekundet.

Også flere andre steder i landet vil opleve hård blæst fredag morgen.

DMI varsler om risiko for voldsomt vejr i Djursland, Nordvestsjælland, Gribskov, Helsingør, Halsnæs og på øerne Samsø og Bornholm.

Er der risiko for forhøjet vandstand på grund af blæsten?

»Nej, det ser ikke sådan ud,« siger Dan Nilsvall.

DMI risiko for vindstød af stormstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/RL4LrkLJUZ — DMI (@dmidk) 7. marts 2019

Årsagen er, at vinden ifølge DMI's prognoser begynder at aftage fredag eftermiddag ved 14-15-tiden. For at presse vandet mod kysten i et omfang, der kan give oversvømmelser, kræver det at stormen fortsætter i noget længere tid.

Men det betyder ikke, at vinden ikke kommer til at skabe problemer.

Vindstød af stormstyrke kan få tagsten til at blæse ned, vælte træer, som kan spærre tog- og vejrstrækninger. Og der er stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.

'Vær opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter,' lyder DMI's egen beskrivelse af varsler i kategorien 'voldsomt vejr'.

Torsdagens vejr ser mere fredeligt - om end ret vådt - ud.

»Dagen starter skyet, og stedvis vil det regne fra morgenstunden. I eftermiddag vil regnvejret tiltage fra sydvest,« siger Dan Nilsvall.

Alt er dog ikke gråt i gråt, understreger DMI's vagthavende meteorolog.

»Sidst på eftermiddagen kan der komme lidt sol flere steder, og temperaturen kommer i løbet af dagen op på 9-10 grader, som er ret lunt for årstiden.«