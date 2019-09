DMI advarer om voldsomt vejr med vindstød af stormstyrke, der vil ramme Nordjylland søndag.

Vindstød af stormstyrke kan blandt andet medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker og at træer kan vælte.

Tog- og vejstrækninger kan blive spærret, og DMI melder, at der er stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for gennemkørende trafik.

Det er især Vendsyssel, Storaalborg, Jammerbugt og Thisted, der vil blive ramt af det voldsomme vejr.

»Sidst på formiddagen søndag og resten af dagen forventer vi hård kuling i Nordjylland, og der er ret stor risiko for lokal stormende kuling i Vendsyssel ved kysten,« siger vagtchef ved DMI, Martin Lindberg til B.T. og fortsætter:

»Der er også risiko for vindstød af stormstyrke, og det gælder i Jammerbugten og langs med kysten op til Skagen. Det er ikke umuligt, at man kan få vindstød af stormstyrke et stykke inde over land«.

Nordjyder kan altså godt forberede sig på en rigtig efterårssøndag med tæpper og varm kakao, for ifølge vagtchen vil stormvejret vil vare hele søndagen frem til ca. kl. 23.

Vagtchefen kommer også med en advarsel, for selvom Nordjyder ved kysten nok er vant til blæsende vejr, så har det trods alt lige været sommer, og derfor skal man være opmærksom og forsigtig, hvis man stadig har løse ting, som havemøbler og parasoller, i haven.