De næste par dage skal man holde ekstra øje med vejret.

For DMI har fredag aften udsendt en advarsel, hvor man har udsendt et 'Kategori 1 varsel' – altså et varsel om voldsomt vejr.

Det fremgår af DMIs hjemmeside. Til B.T. uddyber meteorolog Henning Gisselø situationen.

»Der er tale om et lavtryk vest for Skotland, bevæger sig mod øst. På vej mod øst intensiveres lavtrykket, og fra lørdag eftermiddag tiltager vinden. Og det store lavtryk sender en hel masse vind ind mod Jyllands vestkyst. På søndag forventer vi op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke i hele landet, undtagen det nordlige Jylland,« skriver de og fortsætter:

»Den kraftige vind presser vand fra Nordsøen ind mod Vestkysten, og derfor er der udsendt DMI varsel for forhøjet vandstand gældende fra tidligt søndag morgen. Varslet kommet to gange i løbet af dagen. Ved de to højvande søndag forventes ved: Vadehavet 2.4–2.9 meter over normal vandstand (DVR). Centrale Vestkyst 1.9–2.2 meter over normal vandstand (DVR).«

Højeste vandstand ventes at ramme klokken 10 og igen klokken 21 mellem 1.9 og 2.2 meter over normal vandstand (DVR).

»Vær opmærksom på, at forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser. Vær forsigtig, når du kører i bil eller færdes til fods i kystområder. Området er ved den centrale vestkyst,« skriver DMI yderligere på hjemmesiden.

Henning Gisselø supplerer med, at man dog ikke forventer de store problemer. Dog kan Esbjerg og Fanøfærgen kan få problemer på grund af de høje vandstande.

Ud over vind ventes der at komme en del regn fra lørdag eftermiddag, og den megen regn i kombination med forhøjet vandstand giver risiko for oversvømmelser fra vandløb.

»Vi holder skarpt øje med weekenden og opdaterer ved behov. Der kommer som sagt en hel del vind i løbet af søndagen. Vi kommer dog ikke op på en decideret storm, som det ser ud nu,« lyder det afsluttende fra meteorolog Henning Gisselø.