Søndag morgen skal du passe på, når du er ude i trafikken.

For DMI varsler om 'voldsomt vejr'.

Årsagen er, at det er tåget. Meget tåget. Faktisk så tåget, at Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt et varsel i kategori 1, som også kaldes 'voldsomt vejr', om tæt tåge.

Varslet gælder hele landet frem til klokken 09.00.

»Lun og fugtig luft ligger det næste døgn over Danmark, og med svag vind, dannes der tåge mange steder. Tågen kan blive tæt med sigt under 100 meter, hvilket er varselsgrænsen for tæt tåge,« skriver DMIs vagthavende meteorolog, Hans Peter Wandler, i varslet.

Efter klokken 9 begynder tågen at lette – men den forsvinder ikke helt.

»Frem til søndag formiddag kan der forekomme tæt tåge flere steder. Tågen ventes i løbet af søndag formiddag at lette, men kan stedvis ligge og genere det meste af dagen, især langs Vestkysten og Vadehavet, men bliver dog mindre tæt,« skriver Hans Peter Wandler.

I kommentaren til dagens vejr skriver den vagthavende meteorolog, at der er store lokale forskelle på, hvor tæt tågen er.

Flere steder er sigtbarheden mellem 100 og 800 meter søndag morgen.

Som altid bør du køre efter forholdene og tage af sted i god tid, når det er tåget. Husk tågelyset, og husk også at slukke det igen, når du færdes i områder, hvor det ikke er tåget.