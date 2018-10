Det gælder om at være ekstra opmærksom denne onsdag morgen, for tæt tåge kan genere trafikken flere steder i landet.

Sådan lyder det i en varsel udsendt af Danmarks Meteorologiske Institut - DMI.

»Mild og fugtig luft siver ind over Danmark fra syd og giver dis og tåge især i den sydlige del af landet. Flere steder er tågen så tæt, at sigtbarheden er under 100 meter, det man kalder for tæt tåge,« forklarer den vagthavende meteorolog Trine Pedersen på DMI's hjemmeside.

Varslet om den tætte tåge gælder for Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster, Fyn, København og Nordsjælland, Syd- og Sønderjylland, Trekant området og Hedensted.

DMI varsel om tæt tåge : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/U0hOhsZnzS — DMI (@dmidk) October 16, 2018

»Tågen forventes først at lette i løbet af formiddagen,« oplyser Trine Pedersen.

På DMI's hjemmeside oplyses det, at 'tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld'.

'Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt', lyder opfordringen.

Den samme opfordring gentages af Vejdirektoratet på Twitter.

'Der er tæt tåge på Sønderjylland, Fyn og på Sjælland. Det betyder nedsat sigtbarhed. Nedsæt hastigheden og kør efter forholdene', lyder det.