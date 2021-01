Det er ikke kun tæt tåge eller rimtåge, der kan give udfordringer, hvis du bevæger dig ud i trafikken denne lørdag morgen.

Der er nemlig flere steder også risiko for is- og rimglatte veje.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut.

Allerede fredag aften udsendte DMI et varsel om, at der særligt i Jylland er risiko for tæt tåge eller rimtåge:

»Tæt tåge eller rimtåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt,« lyder det i varslet, som gælder frem til klokken 10.00 lørdag formiddag.

Tidligt lørdag morgen oplyser DMI desuden, at man også skal være opmærksom på glatte veje:

»Der er i stort set hele landet risiko for pletvis is- eller rimglatte veje,« lyder det i vejrudsigten.

DMI formoder, at den tætte tåge vil lette i løbet af formiddagen lørdag.