I de tidlige morgentimer tirsdag kan en tæt tåge genere morgentrafikken.

Sådan lyder det i et varsel fra Danmarks Meteorologiske Institut - DMI.

'Her er de tidlige morgentimer er der en blanding af dis og tåge over den sydvestlige del af landet. Lokalt er tågen så tæt, at sigtbarheden er under 100 meter. Det, man kalder for tæt tåge', oplyser den vagthavende meteorolog, Jesper Eriksen, på DMI's hjemmeside tirsdag morgen.

Varslet om den tætte tåge gælder for Middelfart, Assens, Kerteminde, Odense, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Esbjerg, Vejen, Haderslev, Tønder og Kolding.

DMI varsel om tæt tåge : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/wjWFdP4vD3 — DMI (@dmidk) October 15, 2018

Der er ifølge DMI tale om et såkaldt 'kategori 1'-varsel, som dækker over 'voldsomt vejr'.

'Der er store lokale udsving i sigtbarheden, og dette kan føre til farlige situationer i trafikken', oplyser Jesper Eriksen.

Varslet er gældende frem til først på formiddagen tirsdag klokken 09:00.

'Det er dog som sagt kun lokalt inden for disse områder, at sigtbarheden ventes under 100 meter. Størst risiko for tåge er, hvis man kører igennem en lokal lavning i terrænet'', lyder det fra DMI.

Også Vejdirektoratet advarer om den tætte tåge.

'Der er tæt tåge på Fyn og Sønderjylland', lyder det i et tweet tidligt tirsdag morgen.

Derfor råder Vejdirektoratet til, at man husker at køre efter forholdene:

'Det betyder nedsat sigtbarhed. Nedsæt hastigheden og kør efter forholdene'.