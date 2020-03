Man skal ikke lade sig narre af det uskyldige navn. Det er nemlig vindstød af orkanstyrke, som stormen Laura tager med sig indover Danmark torsdag.

Det får DMI til at varsle om farligt vejr, når vinden tiltager fra sydvest og vest i løbet af dagen.

Varslet gælder for hele landet, mens Vadehadet kan forvente at opleve forhøjet vandstand.

Det er især kyster med pålandsvind, hvor stormen bliver kraftigst. Det bliver dog efter alt at dømme en kort affære.

»Det er en hurtigløber og er hurtigt overstået. Det kulminerer midt på dagen eller tidlig eftermiddag,« siger DMI's vagtchef Martin Lindberg.

»Den er blevet mere kraftig i løbet af natten. Den ser ud til at blive ligesom andre stormen, men den varer kun i få timer.«

Stormen Laura ser derfor ud til at forlade os helt igen hen mod 18-tiden og tidligere for Jylland, Fyn og dele af Sjælland.

De værste vindstød forventes at blive af orkanstyrke på mellem 33-55 meter i sekundet. Det betyder, at tagsten kan blæse ned, store grene knække og træer vælte på veje rundt om i landet. Sandsynligheden for at broer midlertidigt lukker af for trafik øges også.