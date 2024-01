Op til 15 millimeter regn, kraftig blæst og vindstød af stormstyrke.

Dertil kommer kombinationen af smeltende sne og store nedbørsmængder, som igen vil give risiko for oversvømmelser mange steder.

Det lyder som en vejrudsigt fra november, men det er ikke desto mindre prognosen for det kommende døgns tid.

Den vagthavende meteorolog hos DMI tøver da heller ikke med at kalde vejret de næste dage for »ruskende efterårsagtigt.«

»Det kommer til at piske ned med regn. Det bliver godt blæsende og vil føles rigtig ubehageligt,« siger vagtchef Jens Lindskjold.

Kort fortalt bliver det mildt, vådt og blæsende.

Men før vi kommer så langt, bliver det en kort overgang lidt mere hvidt.

I løbet af søndagen kommer det foreløbige sidste snevejr ind over landet fra vest, og meteorologen lover, at det bliver af den våde slags, der er godt til snebolde.

Søndag kommer Danmark til at ligge i en temperaturzone, hvor grænsen mellem sne, slud og regn bliver hårdfin. Hvad ender det mon med? Og hvad byder den komme uge på af vejr og vind? Læs mere her. https://t.co/5ekfIDOoQH pic.twitter.com/rBfNTJcY2m — DMI (@dmidk) January 20, 2024

Snemand Frost får dog en stærk begrænset levetid, for ikke nok med, at Frøken Tø banker på:

Et kraftigt regnvejr rykker ind over Danmark sent søndag aften og natten til mandag.

»Den sne, der ligger, får hurtigt ben at gå på,« forudser Jens Lindskjold.

Men smeltende sne og store mængder regn er en uheldig kombi, og i de kommende dage er der risiko for oversvømmelser langs vandløbene de mest udsatte steder.

Meteorologen fremhæver Østjylland og Himmerland som de steder, der har fået meget sne, og som derfor også vil være mest udsatte, når den smelter.

»Men der vil være risiko de fleste andre steder også,« siger han.

Derfor opfordrer han til at følge med i vejrmeldingerne den kommende tid.

»Det er ikke store voldsomme oversvømmelser, vi har udsigt til, men de steder, der normalt oplever oversvømmelser, vil også kunne få det denne gang.«