En stor del af danskerne i den sydlige del af landet kunne søndag morgen vågne op til et sneklædt landskab, og flere steder meldes der om op mod 10-15 centimeter sne, men det er langt fra slut.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen.

»Der er områder omkring det sydøstlige Fyn og den sydlige del af Sjælland, hvor der er faldet sne i løbet af natten - nogen steder op til 10-15 centimeter. Der er stadig lidt nedbør i de områder, men det er noget, der trækker mod syd i løbet af dagen,« fortæller han og tilføjer:

»Det er en helt anden snak, når vi kommer til Bornholm. Her er det begyndt at sne, og der er kraftig vind, så vi forventer snefygning i løbet af dagen, og der kan godt falde op til 20 centimeter sne. Det kan godt blive lidt problematisk at komme rundt på Bornholm.«

Heldigvis ser det ud til, at vi går den varme tid i møde. Allerede senere i dag vil det ifølge DMI klare op flere steder i Jylland, hvor det forventes, at der vil være nogen sol, ligesom det også mandag skulle blive en ganske pæn dag. Her vil der være tørt med solskin »lang de fleste steder,« lyder det.

Se læsernes billeder af den sne, der foreløbigt er faldet, herunder:

Snevejret har lagt sig over Gedser. Foto: Silla Bakalus
Sneen har lagt sig omkring påskepynten på Lolland. Foto: Winni Daugbjerg
»Her troede man lige vi var landet i forårsmåneden og så står man op til sådan et vejr....,« skriver Bettina fra Kalundborg. Foto: Bettina Guldberg
Her har sneen lagt sig over Voderup på Ærø. Foto: Arne Frederiksen
Endnu et snedækket billede fra Voderup på Ærø. Foto: Arne Frederiksen

Gedesby på Falster. Foto: René Rud Mikkelsen

Gedesby på Falster. Foto: René Rud Mikkelsen

Stensved. Foto: Torben Bentsen

Stensved. Foto: Torben Bentsen

Stensved. Foto: Torben Bentsen

I Øster Toreby venter de på forår. Foto: Jørgen Stryhn

I Øster Toreby venter de på forår. Foto: Jørgen Stryhn

Snengel på Nykøbing Falster. Foto: Ditte Prien

Jungshoved på Sydsjælland. Foto: Anne Charlotte Jul Højholt

Sydfyn. Foto: Sasja Frisk