Det kan godt være, at vejret mange steder ser ganske godt ud denne tirsdag eftermiddag.

Men, lyder det fra DMI, 'tag ikke fejl'. Senere på dagen står vi nemlig til at få sendt massive mængder regn, der kan ende i lokale skybrud, ned over os.

Det oplyser DMI i et varsel, der er udsendt tirsdag eftermiddag.

Varslet, der dækker over kraftig regn og lokale skybrud, er gældende for Vest- og Sønderjylland fra klokken 21:00 tirsdag aften til klokken 18:00 onsdag eftermiddag.

Udover varslet har DMI også sendt en såkaldt 'risikomelding'.

Den er gældende for resten af Jylland og Fyn. Her er der også risiko for kraftig regn og lokale skybrud.

»De steder, hvor der kommer mest, kan der lokalt falde mellem 30 og 50 millimeter regn fra i aften (tirsdag, red.) til onsdag aften,« lyder det fra meteorolog Mette Wagner på DMI's hjemmeside.

Prognoserne er dog usikre i forhold til, hvor nedbøren kan falde - og hvor meget der kan falde.

»Prognoserne indikerer, at der falder mest nedbør i Vest- og Sønderjylland, derfor er der opsat DMI-varsel i dette område. I resten af Jylland og på Fyn kan der også falde meget store nedbørsmængder. Her er det mere usikkert om kriteriet for kraftig regn eller skybrud bliver en realitet,« forklarer Mette Wagner.

Kriteriet for kraftig regn er opfyldt, hvis der er faldet mere end 30 millimeter regn inden for 24 timer, mens kriteriet for skybrud er opfyldt, hvis der falder mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

»Vi holder øje med situation og varselkommentaren bliver opdateret efter behov,« forklarer meteorologen i varslet.