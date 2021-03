Pas på havestole, nedfaldne grene og andre løse genstande i haver samt på altaner og terrasser. Sådan lyder advarslen nu fra DMI.

»Vi taler om nogle vindstyrker, hvor det kunne være en god idé, at folk lige er forberedt på, at det kan give nogle udfordringer,« siger vagtchef Mette Zhang.

Det blæser allerede meget, men senere på dagen bliver det endnu værre – og DMI melder nu om risiko for vindstød helt op til stormstyrke. Det gælder for de sydlige dele af landet.

Vejrtjenesten opfordrer derfor folk i de pågældende områder til at være ekstra opmærksomme i tidsrummet kl. 15-21. Se, om du er i risikozonen på kortet herunder:

DMI risiko for vindstød af stormstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/aJ9jVu8SE1 — DMI (@dmidk) March 11, 2021

Det har allerede blæst siden morgenstunden over store dele af landet, men meldingerne tidligere på dagen lød ikke på, at der ville komme helt så voldsom blæst. I morges lød menuen på 'frisk vind til hård kuling' og 'kraftige vindstød'.

»Prognoserne antyder, at vindstyrken er øget en lillebitte smule, og på den baggrund er det sikrest, at vi advarer folk om det,« siger DMI-vagtchef Mette Zhang om de lokale vindstød af stormstyrke, der kan være udsigt til.

Det voldsomme vejr er opstået, fordi en front er ved at passere hen over Danmark, der lige giver et svirp af noget meget kraftigt vind undervejs.

Det giver samtidig også en del regn over hele landet, og Mette Zhang fra DMI betegner torsdagen som »en rigtigt efterårsagtig ugemytlig dag«.

Blæsevejret har allerede haft flere konsekvenser i landet. Blandt andet er den såkaldte genåbningsfest, der skulle have været holdt i København for at markere etårsdagen for den danske coronanedlukning, blevet aflyst.

Også på Storebæltsbroen har der været frarådet overgang med 'vindfølsomme køretøjer' siden i morges, og indtil videre forventes det først at være ophævet kl. 14.

Også hos TV 2 Vejret lyder der en advarsel »for vindstød af stormstyrke i den sydlige del af landet, muligvis vindstød af stærk storm«.

Det ser sådan ud: