Det kan være en rigtig god idé at huske paraplyen eller regnjakken, hvis du skal udenfor denne mandag.

Særligt hvis du opholder dig i det jyske.

Mandag formiddag har Danmarks Meteorologiske Institut nemlig udsendt en såkaldt risikomelding for lokale skybrud i store dele af Jylland og på dele af Fyn.

»Der er risiko for lokale skybrud. Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter,« lyder det.

DMI risiko for lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/8qOeJANBfa — DMI (@dmidk) August 16, 2021

Risikomeldingen er i skrivende stund gældende fra klokken 10 til klokken 21.

»Vær opmærksom på, at vand kan samles i lavtliggende områder, for eksempel kældre, vejbaner og viadukter. Luk vinduer og døre,« lyder det videre på DMIs hjemmeside:

»Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.«

