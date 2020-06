Hvis du holder af sol, varme og en blå himmel, så gælder det om at nyde det godt og grundt denne fredag. For lørdag skifter vejret - og det kan give både lokale skybrud og tordenvejr.

Af den grund har Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, udsendt en risikomelding for dele af landet.

Det fortæller den vagthavende meteorolog, Jesper Eriksen, til B.T.

Uvejret kommer højst sandsynligt at begynde i den sydvestlige del af Jylland, hvorefter det i en linje bevæger sig op gennem Jylland og Fyn.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/N6nhoGVF9h — DMI (@dmidk) June 26, 2020

Derfor advarer DMI om, at der fra omkring klokken 17:00 til 23:00 lørdag kan komme lokale skybrud og tordenvejr i Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland, Nordjylland og på Fyn.

»Vi forventer, at der kommer en aflang bygelinje, som bevæger sig ganske langsomt. Den bliver sat i gang af solopvarmningen i løbet af dagen og vil så gå i gang i løbet af eftermiddagen,« forklarer Jesper Eriksen.

»I resten af landet får man en lummervarme, hvor der også kan opstå lokale regn- og tordenbyger. Så der kan komme en god skylle der også, men meget lokalt.«

Særligt stor risiko for lokale skybrud og tordenvejr er der i den sydvestlige del af landet, forklarer meteorologen.

»Vi har også et område lidt mere østligt, hvor det kan komme, men der er risikoen mindre. Der er den måske omkring 10 procent. Men i den sydvestlige del af landet vil jeg sige, at vi er ret højt. Der kan det være, at vi opgraderer til et reelt varsel senere,« forklarer Jesper Eriksen.

DMI skelner mellem en 'risikomelding' og et 'varsel'.

'En risikomelding er ikke et varsel, men en melding om vanskeligt vejr, som kan udvikle sig til et varsel,' oplyser DMI.