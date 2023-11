Et lavtryk, der har været under kraftig udvikling i Atlanterhavet, forventes at nå frem til os engang i løbet af aftenen.

Og det vil kunne kaste en del regn af sig. For ikke at sige meget regn.

Sådan lyder det i den risikomelding, som DMI har sendt ud.

Af den fremgår det, at lavtrykket i løbet af natten til mandag forventes at give større mængder nedbør og blæst til Storbritannien.

DMI risiko for kraftig regn : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/UCcMfqGQLo — DMI (@dmidk) November 12, 2023

Derefter fortsætter den sin rejse mod os, hvor den forventes at nå frem til det vestlige Danmark i løbet af mandag aften og natten til tirsdag.

På det tidspunkt vil den dog ifølge vagthavende meteorolog Mette Wagner være svækket en smule, men det betyder ikke, at der ikke kan komme masser af regn.

Af risikomeldingen på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside fremgår det derfor, at der er risiko for kraftig regn i et 'bånd henover den sydlige halvdel af landet, som dækker Syd- og Sønderjylland, Fyn og Sjælland fra mandag aften til tirsdag aften'.

»Selvom risikomeldingen dækker nedbørsmængder mellem 30 og 50 millimeter, forventer vi nedbørsmængder nærmere de 30 millimeter og ikke 50 millimeter,« forklarer Mette Wagner i en kommentar til risikomeldingen.

Regnen fortsætter i løbet af tirsdagen, som forventes at byde på 'vedvarende regn' i de berørte områder.

»Regnvejret kombineret med meget vand i vandløbene og søerne kan desuden medføre lokale oversvømmelser,« forklarer Mette Wagner i en vejrkommentar.

