»Vi skruer lidt op for temperaturen her de kommende dage.«

Det betyder, at der i hvert fald i særligt to egne af landet er risiko for – eller mulighed for – hedebølge.

Sådan lyder det fra meteorolog Klaus Larsen fra DMI.

Allerede tirsdag middag udsendte vejrinstituttet et såkaldt 'forvarsel' om, at der kan komme hedebølge i særligt den vestlige del af landet hen over fredag, lørdag og søndag.

Kriteriet for hedebølge er, at gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage er mere end 28 grader.

Og det kan særligt ske i to dele af Jylland, forklarer Klaus Larsen.

Nemlig den centrale del af den jyske halvø og i det nordjyske.

»Det bliver også stadig tørt og solrigt i de områder der,« fortæller han.

DMI Forvarsel for hedebølge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/qmRLbiGrlL — DMI (@dmidk) June 13, 2023

Selvom forvarslet særligt gælder i det jyske fra på fredag, betyder det ikke, at det ikke bliver varmt i resten af landet.

»Vi ligger nok lige en grad eller to under (i resten af landet, red.). Så hvis kriteriet for hedebølge skal opfyldes, så bliver det i det jyske,« forklarer Klaus Larsen.

Men hvad så med have-ejerne og landmændene, som sukker efter noget vådt nedbør?

»Ja, hvad med regnen...,« indleder meteorologen, før han tilføjer:

»Vi skal nok hen til fredag, før der dukker lidt regn op. Og det er nok hovedsageligt Bornholm og Sjælland, der får noget der.«

Dog kan der også komme lidt byger i weekenden.

»Lørdag er nok der, hvor de fleste kan få lidt regn, men det bliver ikke de store mængder, så det hjælper ikke det store på tørken,« siger Klaus Larsen.

Kigger man dybere i krystalkuglen, ser det ud til, at varmen og det tørre vejr kan komme til at fortsætte det næste lange stykke tid:

»Der kan komme lidt nedbør i næste uge, men ellers viser de lange prognoser, at vi får en temmelig tør sommer,« forklarer meteorologen.