Kør forsigtigt, når du skal på job mandag morgen.

DMI advarer nemlig om, at vejret kan være 'lidt lusket' i de tidlige morgentimer.

»Det er lidt lusket fra morgenstunden. Måske skal man ud og skrabe is af forruden, hvis der er kommet en regnbyge forbi i løbet af natten, og det er også en god idé at kigge særligt efter på vejene. Det kan nemlig godt være lidt små-glat rundt omkring.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Frank Nielsen, på en mandag morgen, hvor temperaturerne i den grad indbyder til vanter og hue.

Til morgen risiko for glatte veje på udsatte steder. Mange steder har det i nat været klart vejr med temp lokalt under frysepunktet, og der har så været småbyer. Det er ikke kun bilruder der måske skal have fjernet rim eller is. Vær opmærksom og kør forsigtigt pic.twitter.com/itp8RCcJFU — DMI (@dmidk) October 19, 2020

I løbet af natten har temperaturerne skiftet og 'kørt op og ned,' og det er med til at gøre situationen lidt mere drilsk, forklarer han.

I de tidlige morgentimer ligger temperaturerne mellem frysepunktet til fem graders varme. Ved kysterne noget varmere.

»Indtil klokken 8-8.30 skal man være særlig forsigtig i trafikken. Vi kan ikke helt sige hvor, og det er heller ikke sikkert, det bliver noget særligt. Vi vil dog lige hejse et lille signalflag om, at det kan være glat,« siger Frank Nielsen og tilføjer, at de første perioder med glatte vejr erfaringsmæssigt altid kommer som en overraskelse for bilisterne.

Og har du endnu ikke fået vinterdæk på bilen, kan du glæde dig over, at de kommende morgener bliver helt anderledes med lunere temperaturer.

Ellers er der vejrmæssigt lagt op til en nogenlunde pæn start på ugen med perioder med sol – særligt i den østlige del af landet, lover meteorologen.

»I løbet af dagen trækker flere og flere skyer ind fra vest. Det er en varmfront, der er på vej, som giver regn primært Nordenfjords og i Nordvestjylland,« forklarer Frank Nielsen.