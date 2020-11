Kør forsigtigt og tag den med ro, når du kører i skole eller på arbejde mandag morgen.

DMI advarer nemlig om, at vejene kan være glatte flere steder i landet.

Især i den østlige del af landet kan der lokalt være glatte veje, lyder det fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Jesper Eriksen.

»Det bliver drilsk her til morgen. De fleste steder vil det ikke være glat, men lokalt kan det pludselig blive glat. Og det er ikke til at se det på vejene,« fortæller han.

Her til morgen ligger temperaturen omkring frysepunktet, både i luften og på vejbanerne, så det kan lokalt være glat. Dagen vil være præget af skyer, men der kommer kun ganske lidt nedbør, men den kan både falde som regn, slud og sne. — DMI (@dmidk) November 30, 2020

Jesper Eriksen forklarer, at det skyldes, at temperaturerne ligger lige omkring frysepunktet. Samtidig kan der komme nedbør enten som regn eller sne, og det kan gøre situationen på vejene lidt lumske.

I det hele taget bliver mandag en kold og grå dag. Sidst på dagen blæser det op, og der kommer regn eller slud, og det får de sparsomme plusgrader til at føles som frost, forklarer han.

»Det vil føles koldere, end det er. Hvis man skal ud at gå aftentur i aften, vil det ikke føles særligt behageligt. For ikke nok med, at det blæser: Der vil også komme nedbør som regn eller slud,« siger han.

Den første uge af december kommer i det hele taget til at stå i vinterens tegn, forudser Jesper Eriksen, selv om han betegner vejrtypen som »ikke rigtig vinter – ikke rigtig lunt.«

Med temperaturer lige over frysepunktet og jævn til hård vind bliver der god grund til at finde både vanter og vinterfrakker frem fra gemmerne.