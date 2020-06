Skybrud. Vedvarende regn. Og et solidt nøk til temperaturerne.

Lad os bare sige det med det samme:

Har du planer om havefest, rosé og grill på terrassen i løbet af weekend, bør du nok overveje et telt eller et halvtag. Ellers risikerer du bare, at det bliver en både kold og våd fornøjelse.

Prognoserne for de kommende fire døgn er nemlig dyster læsning for alle med hang til udendørs hygge og masser af sol og varme.

DMI varsel om lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/NsJtQtbdOR — DMI (@dmidk) June 19, 2020

Vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen, understreger, at der er tale om et risikovarsel, når det drejer sig om skybruddene, og at det lige nu er meget usikkert hvor meget regn, der vil falde, og præcist hvor.

»Det er med vilje, vi har lavet et risikovarsel, for det er usikkert, hvor store bygerne bliver,« siger Trine Pedersen.

Men bortset fra det er den god nok:

Fra fredag til og med mandag kan vi se frem til et markant vejrskifte med en hel del nedbør og temperaturer ned omkring de 20 grader.

»Temperaturerne får et ordentligt gok nedad,« siger hun.

Det begynder allerede fredag, hvor der er en frontzone over den sydvestlige del af landet, som vil give regn og skyer det meste af dagen. Her er der risiko for skybrud og torden. Resten af landet vil få glæde af en lun østenvind, men også her vil der være risiko for regn og tordenbyger.

Potentielt kan det give 'ganske store regnmængder', og bygerne kan udvikle sig til regulære skybrud med mere end 15 millimeter regn på 30 minutter, lyder meldingen fra DMI.

Lørdag flytter fronten sig og kommer til at ligge på tværs af landet, så også her bliver det for de fleste en skyet dag. Undtaget de vestligste og østligste dele af landet.

Søndag når det våde vejr så til København, Nordsjælland og Bornholm. I den vestlige del af landet holder det sandsynligvis mest tørt.

»I resten af landet holder det nok overvejende tørt, og så kan der nok også komme lidt sol,« siger Trine Pedersen.

Søndag vil temperaturerne ligge på omkring 20 grader.

Men fortvivl ikke, hvis du ikke er landmand, pindsvin eller fanatisk haveejer, der elsker vand. Når vi har overstået mandag, som skulle blive lavpunktet, bliver det pænt igen, lover meteorologen.