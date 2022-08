Lyt til artiklen

Du har muligvis lagt mærke til, at det har regnet en del hen over natten.

Hvis du håbede på, at det ville stoppe fra morgenstunden, så kan du blive svært skuffet.

For DMI advarer om, at regnen i særligt de østlige egne af landet kan stå på næsten hele dagen.

»Så er det de østlige egnes tur til 'storvask',« oplyser DMI på Twitter fra morgenstunden og tilføjer:

DMI varsel om lokale skybrud og torden ophører: https://t.co/7kpLEKW3kj pic.twitter.com/1ptxCE1BMy — DMI (@dmidk) August 26, 2022

»Udbredt regn og stedvise tordenbyger kan give meget regn, i værste fald op mellem 30 og 50 millimeter. I resten af landet får mest tørt vejr, og solen kommer frem flere steder.«

Allerede fredag udsendte Danmarks Meteorologiske Institut et varsel om kraftig regn - der lokalt kan udvikle sig til skybrud - over den østlige del af Jylland, Fyn, Lolland Falster og Sjælland.

»Området med den kraftige regn bevæger sig kun meget langsomt mod nord, og dermed kan der falde store mængder regn over de centrale og østlige dele af landet,« oplyste de vagthavende meteorologer Anna Christiansson og Jesper Rosberg på DMIs hjemmeside.

Regnvejret over landet står ifølge DMIs prognoser til at stå på fra klokken 23 fredag aften og frem til klokken 23 lørdag aften.

Den kraftige regn får også DMI til at råde til, at folk i de regnfyldte områder af landet husker at være opmærksomme i trafikken:

»Vand kan samles i lavtliggende områder, for eksempel kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes. Luk vinduer og døre. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene,« lyder rådet.