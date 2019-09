De kommende par dage ser paraplyer og regnjakker ud til at blive dine bedste venner.

Et regnvejr, der beskrives som 'ikke helt almindeligt', glider nemlig ind over landet og sender massevis af dråber ned over os fra mandag eftermiddag til natten til onsdag.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Dan Nilsvall, til B.T.

Af den grund har DMI mandag morgen udsendt en såkaldt 'risikomelding', hvor man advarer om, at der fra mandag eftermiddag til sent tirsdag aften er risiko for både kraftig regn - som er defineret ved, at der falder 24 millimeter regn på seks timer - og torden.

DMI risiko for #kraftigregn. Følg udviklingen her: https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/ONmms0K3Wm — DMI (@dmidk) September 9, 2019

'Da det nogle steder kan regne omkring 24 timer, kan der blive tale om ganske store mængder,' oplyser DMI på sin hjemmeside.

Regnen begynder rigtigt at falde mandag eftermiddag i den sydøstlige del af landet, før det breder sig op over de øvrige egne.

»Det er måske kun det sydvestlige Jylland, der ikke får så meget regn. Ellers kommer der en del i resten af landet, og det vil regne i en ret lang periode fra i eftermiddag og frem til natten til onsdag,« forklarer Dan Nilsvall.

Umiddelbart ser det ud til, at regnvejret bliver værst på Sjælland og Lolland-Falster.

Der er dog også en stor usikkerhed forbundet med de nuværende prognoser.

»Usikkerheden er ret stor for, hvor meget regn der helt præcist kommer, for det er ikke et almindeligt regnvejr. Det ser ud til at være ret kraftigt,« siger meteorologen.

Ifølge Dan Nilsvall ser det ud til, at der kan falde 30 til 40 millimeter flere steder - dog måske over mere end seks timer, så det ikke er defineret som 'kraftig regn'.

Fordi der endnu er usikkerhed forbundet med, hvor kraftig regnen bliver, anbefaler DMI, at man følger med på vejrinstituttets hjemmeside.