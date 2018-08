Tidligt torsdag morgen har DMI udsendt et varsel om både kraftig regn og torden.

'Det bliver et ganske vådt torsdagsdøgn', forklarer vagthavende meteorolog Dan Nilsvall tidligt torsdag morgen på DMIs hjemmeside, hvor man samtidig kan læse, at vejrinstituttet har udsendt et varsel om kraftig regn for dele af Jylland, Fyn og den nordvestligste del af Sjælland, samt udsendt et risiko-varsel for Nordøstsjælland.

Kraftig regn defineres af DMI som mere end 24 millimeter regn på seks timer.

Det våde torsdagsdøgn skyldes en koldfront over Jylland, der bevæger sig langsomt mod øst, samtidig med at et lavtryk bevæger sig op over den sydøstlige del af landet fra sydvest.

DMI varsel om kraftig regn og torden. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/s8K6PFCv0n — DMI (@dmidk) August 30, 2018

'Regnområdet forventes først at have passeret hele Danmark torsdag aften eller natten til fredag', forklarer Dan Nilsvall på DMIs hjemmeside.

Især i Jylland, på Fyn og over den nordvestligste del af Sjælland forventes der flere steder at falde mellem 30 og 50 millimeter regn samlet over hele torsdagsdøgnet.

Resten af landet vil generelt ligge på mellem 10 og 30 millimeter regn.

'De præcise nedbørsmængder og placeringen af de største nedbørsmængder er fortsat lidt usikre, men det er sikkert, at man flere steder i landet vil opleve en våd regnvejrsdag', lyder det.