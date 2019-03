Det er med at tage både vind- og vandtæt tøj på, hvis du skal på farten fredag. Vejrguderne er mildest talt ikke venligt stemt.

»Det bliver meget trist vejr, det kan man roligt sige. Vi får masser af regn, og vi får vindstød af stormstyrke,« siger Frank Nielsen, vagthavende ved DMI.

Han forklarer, at det er et lavtryk, der torsdag aften ligger nord for Irland, som bevæger sig meget hurtigt mod Danmark.

»Fredag eftermiddag bevæger det sig så tværs over Danmark,« siger Frank Nielsen:

»De fleste vil opleve det som en heftig dag med en masse regn og blæst. Men lige syd for lavtrykket får vi i nogle timer det, der hedder kuling med vindstød af stormstyrke.«

Han udpeger Sønderjylland, de sydfynske øer, Lolland Falster og Møn, Sydøstsjælland og Bornholm som de områder, der får vindstød af stormstyrke.

Uvejret starter omkring klokken 15.00 fredag og aftager omkring klokken 21.00.

»Vi får en formiddag med tørvejr, og så får vi ellers en heftig dag derfra. Det bliver en gentagelse af det, vi har set i flere dage nu: masser af blæst og regn. Bare lidt værre.«