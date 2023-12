Vejret viser tænder op mod julen.

DMI har netop udgivet et stormvarsel, som gælder fra torsdag eftermiddag og ud på natten, og hos DMI anbefaler de, at rejsende frem mod julen tager deres forbehold.

»Man skal gøre sig klar på, at der kan være broer, der er lukkede, træer, der er væltede og færger, der ikke sejler til de små øer,« lyder det fra vagtchef ved DMI Jens Lindskjold.

Stormen, som hedder Pia, kan desuden medføre forhøjet vandstand fredagen, der følger.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/gEPmsAQumT — DMI (@dmidk) December 19, 2023

Det er i særdeleshed den vestlige del af Jylland, der bliver ramt hårdt, ligesom også Anholt, Samsø, det nordvestlige Sjælland samt det Sydfynske Øhav må se frem til at tage det værste af stormen.

»Når vi nu kommer med sådan et varsel, så er det klart, at der medfølger en masse ting. Beredskabet skal i gang med at tage nogle valg om, hvordan de vil gøre eksempelvis,« siger vagtchefen.

Tidligere tirsdag fortalte vagtchefen til B.T., at der er mulighed for en forhøjet vandstand med niveauer, der ikke er set i 17 år, som du kan læse mere om her.

Et eventuelt endeligt varsel for forhøjet vandstand vil dog først endelig blive sendt ud onsdag aften.

»Vi sender det først ud indenfor 48 timer før, for på den måde at sikre os bedst muligt, at de niveauer, vi melder ud, rammer rigtigt,« siger Jens Lindskjold.

I Frederikssund har man allerede truffet beslutninger, som kan få stor betydning for borgerne i forhold til de store vandmasser.

Tirsdag har man besluttet, at borgere, der modtager hjælp i eget hjem, skal evakueres torsdag.

»Det skyldes ikke kun risikoen for oversvømmelse, men også, fordi kommunens hjemmepleje ikke kan komme ind til boliger, som vil ligge bag watertubes,« lyder det på kommunens hjemmeside.

Borgmester i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning (S), oplyser til TV 2 Kosmopol, at krisestaben er trådt sammen og tager situationen 'meget alvorligt.'

»Vi har næsten det sorte bælte i at sætte watertubes, men vi ved, hvad der sker, når der kommer meget vand. Der skal bare ét brist til, og så kommer vandet,« siger Tina Tving Stauning til mediet.

Selvom DMI varsler farligt vejr, skal man dog ikke blive alt for nervøs, lyder det fra DMIs vagtchef.

»Det er det, vi ville kalde et klassisk vinterblæsevejr, og det er ikke en styrke, vi ser hvert år, men fra tid til anden.«

Stormen Pia byder også på vindstød af orkanstyrke, siger prognoserne lige nu.

Men selvom der er storm, ser det lige nu ikke ud til, at der er tale om en snestorm. Der er plusgrader i store dele af landet torsdag.