Torsdag aften advarede DMI danskerne om, at der er kraftig regn og lokale skybrud på vej mod Danmark.

Nu har uvejret ramt os – og det kan komme til at gå voldsomt for sig.

»Vi får omkring seks timer med kraftig regn over Sjælland og de østlige dele af Nordjylland. Der vil falde mellem 35 og 50 mm nedbør, og der kan komme lokale skybrud med mere end 15 mm på en halv time,« siger DMI's vagthavende meteorolog Dan Nilsvall.

Lavtrykket som får himlens sluser til at åbne sig op på vid gab kommer ind over landet sydfra.

Fredag morgen ved 6-tiden er det allerede begyndt at regne på Lolland og Falster.

Men det er kun begyndelsen.

I takt med at fronten trækker ind over Sjælland, tager den til i styrke, og det får DMI til at advare både boligejere og bilister.

»På Sjælland kan kældre blive oversvømmet, og der kan komme til at stå vand på lavtliggende områder. Det skal du være meget opmærksom på, hvis du er ude at køre. For meget vand på vejen kan føre til farlige situationer,« lyder det fra Dan Nilsvall.

DMI varsel om kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/6kBCGLhpsc — DMI (@dmidk) September 25, 2020

Han tilføjer, at der er risiko for, at åer og vandløb løber over deres bredder.

DMI varslet er en såkaldt kategori 2, som det meteorologiske institut kategoriserer som 'farligt vejr'. Det indebærer blandt andet, at borgerne skal være forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke deres omgivelser og forstyrre trafik og forsyning.

'Luk vinduer og døre, og led vandet væk fra din bolig. Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden,' skriver DMI i en pressemeddelelse.

Varslet gælder fra klokken 9 på det østlige Lolland og Falster, mens sjællænderne må forberede sig på vedvarende, kraftig regn og risiko for lokale skybrud mellem klokken 11 og 19. Jylland går heller ikke fri.

Arkivfoto. Store dele af Danmark går nogle våde døgn i møde fredag og lørdag. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Arkivfoto. Store dele af Danmark går nogle våde døgn i møde fredag og lørdag. Foto: Ida Marie Odgaard

DMI forventer, at fronten rammer den østlige del af Nordjylland ved 14-tiden. Varslet om farligt vejr gælder for Djursland, Vendsyssel, Læsø, Randers, Rebild og Mariagerfjord helt frem til klokken 4 natten til lørdag.

Det bliver ikke alene en sjaskvåd, men også en kølig fredag.

Dan Nilsvall fortæller, at vi får et temperaturdyk til mellem 13 og 16 grader.