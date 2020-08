Dans en regndans, hvis du drømmer om vand fra oven i disse dage.

Der er nemlig intet i sol, måne eller vejrkort, der tyder på, at der er regnvejr på vej lige foreløbig.

»Det varme vejr fortsætter resten af ugen og henover weekenden,« lyder det tirsdag morgen fra den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Dan Nilsvall.

Han har godt nyt til strandløverne og skidt til de mange, der sveder tran i disse dage.

Det bliver endnu en varm og solrig dag, med temp. op mellem 23 til 28-30 grader, ved kyster med pålandsvind lidt lavere. Med det varme vejr så har det blevet tørt ude i naturen, så pas på brandfaren og læs mere på https://t.co/zDSV4waiS6 pic.twitter.com/ztuPo2DXHA — DMI (@dmidk) August 11, 2020

Et lavtryk i den vestlige del af Europa får varm luft til at strømme op over Skandinavien. Derfor bliver det varme vejr bare ved og ved.

Det er særlig i den sydlige del af Jylland, det bliver varmt. Her vil termometeret nå tæt på de 30 grader, mens resten af landet må 'nøjes' med temperaturer på mellem 25 og 28 grader.

Meteorologen forudser sågar, at varmegraderne i weekenden kan nå op på 32 og 33 grader i den sydlige del af landet.

»Efter sådan en trist sommer er varmen endelig kommet. Det er lidt trist, at det falder sammen med, at skolerne starter igen, men sådan var det også, da jeg var barn,« siger Dan Nilsvall med et smil i stemmen.

BRANDFAREINDEKSET

... kommer stedvist op i ekstremer i de kommende dage. Se @BRSdk i #VoresVejr på DR1 denne aften: https://t.co/DNHjwDZG8U

Du finder brandfareindekset, som er udviklet af @dmidk påhttps://t.co/liHL1mGvLG drevet af @BRSdk @DanskBeredskab og @kommunerne pic.twitter.com/He6hfg0qes — DMI (@dmidk) August 10, 2020

Faktisk er jorden lige nu så tør, at DMI advarer om, at brandfareindekset er ekstremt højt.

»Mange dage med meget tørt vejr giver høj brandfare, så man skal tænke sig om, hvis man er ude i naturen og passe på med åben ild.«

Han forklarer, at selv om vi har haft en kølig sommer, så har vi faktisk ikke fået særlig meget nedbør, og derfor skal der ikke så mange rigtig varme dage til, før naturen er så tør, at det hurtigt kan gå galt.

Vi skal helt hen til natten til lørdag, før der viser sig fronter og lavtryk, som kan give byger særligt i den sydlige del af landet, og sikkert også med torden. Hvor og hvor meget vand, der kommer, er dog endnu ganske usikkert, understreger Dan Nilsvall.