Husk paraply og regnfrakke, når du går ud af døren de kommende dage. Vi får nemlig masser af regn, torden og måske også flere skybrud.

»Det bliver en våd cocktail,« lyder det ildevarslende fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, onsdag morgen, hvor der er varsler om risiko for skybrud, hagl og tordan både i løbet af dagen, aftenen og natten.

De seneste dage har allerede budt på flere advarsler om mulige skybrud.

Natten til onsdag trak et kraftigt regnvejr ind over den østlige del af landet, og det gav store nedbørsmængder på Sjælland og Fyn.

Både i løbet af dagen onsdag og aftenen og natten til torsdag er der risiko for skybrud. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft Vis mere Både i løbet af dagen onsdag og aftenen og natten til torsdag er der risiko for skybrud. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft

»Flere steder lå vi lige på grænsen til skybrud, og der kom mellem 12 og 14 millimeter. Så det var forholdsvis tæt på at være skybrud. Hvis tordenbygerne var trukket lidt langsommere ind over landet, havde vi sikkert fået skybrud,« Klaus Larsen.

I løbet af onsdagen er det særligt jyderne, der kan være udsat for skybrud, men det er ifølge meteorologen mere usikkert, om der kommer så meget nedbør. Det er stadig kun det, man på DMI kalder en 'risikomelding' på tordenbyger, hagl og lokale skybrud. Lokalt kan der falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

Resten af landet skal nok få solen at se i løbet af eftermiddagen og fine temperaturer op til de 25 grader.

Men nyd det, liiige så længe, det varer.

DMI risiko for lokale skybrud, hagl og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/kqfAz14Z4W — DMI (@dmidk) June 12, 2019

Onsdag aften og natten til torsdag står den nemlig igen på risiko for skybrud. Denne gang gælder det for hele landet.

»Vi ligger generelt på grænsen mellem den varme og den kolde luft, og i aften og nat trækker der et forholdsvis stort område op, så igen giver risiko for hele landet,« siger Klaus Larsen og tilføjer, at det er helt naturligt for årstiden.

Og for at det ikke skal være løgn, så er det slet ikke slut med torden og skybrud endnu.

Lørdag er der nemlig en portion mere på vej, men det vender vi stærkt tilbage til.