DMI advarer danskerne om høj risiko for tørke, og at man derfor skal passe på, hvis man har planer om at tænde for grillen i det lune forårsvejr.

I sidste uge advarede DMI om risiko for glatte veje, men nu advarer DMI altså om høj risiko for tørke rundt omkring i landet.

Derfor skal man tænke sig en ekstra gang om, før man finder de gode bøffer og pølser frem i det dejlige vejr.

'Vær derfor yderst forsigtig ved båltænding og grill,' skriver DMI på Twitter.

I det nordlige Jylland og Sjælland er tørkeindekset nemlig kommet helt op på otte ud af en skala på ti.

»Man skal være påpasselig, når man er ude at grille. Det er nu, at solen skinner og foråret for alvor er kommet, og så får folk lyst til at grille i parken,« fortæller vagtchef hos DMI Mette Wagner.

På grafikken kan man se, at den nordlige del af Jylland og Sjælland er røde og er dermed i høj risiko for tørke. Foto: DMI Vis mere På grafikken kan man se, at den nordlige del af Jylland og Sjælland er røde og er dermed i høj risiko for tørke. Foto: DMI

Man skal derfor også passe på med at smide cigaretskodder i naturen, da gløderne hurtigt kan »futte naturen af.«

Hun advarer derfor mod, at man skal være bevidst om, at risikoen for at den hyggelige grilltur eller en eventuel båltænding potentielt kan gå op i røg, er stor, hvis man ikke er forsigtig.

»Det er knastørt. Så når man tænder en grill, skal man virkelig passe på,« siger Mette Wagner.

Det er især i Nordjylland oppe ved Skagen og i Københavnsområdet, hvor man skal passe på.