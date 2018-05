Kraftig regn, torden og risiko for lokale skybrud er at finde på vejrmenuen denne tirsdag morgen.

Særligt i den østlige del af Jylland og på den vestlige side af Fyn vil man kunne blive ramt af det dårlige vejr i morgentimerne, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udsende et varsel, der er gældende til klokken 07:00.

'DMI forventer mellem 25 og 35 mm regn på 6 timer, og regnen kan være ledsaget af torden', lyder det blandt andet i varslet.

DMI varsel om kraftig regn og torden. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/sA1jxGxCU5 — DMI (@dmidk) May 28, 2018

Lokalt vil uvejret kunne ende i skybrud, oplyser den vagthavende meteorolog Martin Lindberg natten til tirsdag på DMIs hjemmeside.

'Lokalt kan der komme op mellem 45 millimeter og 65 millimeter', forklarer han.

Det er der størst risiko for i Trekantsområdet og i området op mod Horsens og Aarhus.

'I løbet af morgenen forventes nedbørsintensiteten at aftage', lyder det fra DMI.