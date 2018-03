Ifølge kalenderen er det for længst blevet forår, men det er som om vejret ikke rigtig har forstået det endnu. Påskedag kan mange danskere vågne op til adskillige centimeter sne - tidligere lørdag varslede DMI risiko for snestorm flere steder i landet.

»Lige nu ser det ikke så vildt ud, fordi sneen smelter, når den rammer jorden, men temperaturerne skal ikke falde særlig meget, før der kan komme mellem to og otte centimeter sne i løbet af natten i det sydlige og sydøstlige Danmark,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen, da vi fanger ham over telefonen lørdag aften kort før klokken 22.

Falder temperaturerne er det på Bornholm, Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster, man kan vågne op til en hvid dyne af sne påskedag.

»Især på Bornholm kan der lokalt komme helt op til 10 centimeter sne - hvis temperaturerne bliver så lave, at sneen bliver liggende,« siger Lars Henriksen.

Han understreger, at prognoserne er meget usikre, fordi temperaturerne stadig lørdag aften er for høje til, at nedbøren - der flere steder falder som slud eller sågar regn - bliver liggende.

Men man skal ikke ret langt syd for grænsen, før sneen allerede lørdag aften har malet landskabet kridhvidt.

»I Nordtyskland, kun 100 km syd for Gedser, har det sneet kraftigt lørdag, og her er temperaturerne akkurat så lave, at sneen ikke smelter,« siger Lars Henriksen.

Uanset hvad er temperaturerne stadig ret lave over hele Danmark. Påskedag melder DMI om mellem to og syv graders varme, som dog føles køligere på grund af blæsten, der bliver let til frisk over hele landet undtagen Bornholm, hvor der kommer hård vind eller først på dagen kuling.