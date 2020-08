22,4 millimeter regn er allerede faldet i Aalborg i løbet af en halv time. Men det er ikke slut endnu.

I langt de fleste egne af landet er der risiko for lokale skybrud og kraftig regn.

Sådan lyder meldingen fra DMI, der onsdag eftermiddag har udsendt en såkaldt 'risikomelding', hvori man advarer om, at der i store dele af den centrale og østlige del af landet frem til torsdag formiddag kan blive dynget til af lokale skybrud.

Uvejret har allerede ramt især i Aalborg Kommune, hvor man frem til klokken 14:00 har registreret hele 22,4 millimeter regn på 30 minutter, hvilket gør det til et lokalt skybrud.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/dRI3RKrWEz — DMI (@dmidk) August 26, 2020

Det er et lavtryk på grænsen mellem Danmark og Tyskland, der bevæger sig mod øst, som forventes at skylle en del vand ned over landet.

»De steder, hvor der kommer mest, kan der lokalt falde mellem 30 og 50 millimeter regn,« lyder det fra vagtchef Martin Lindberg i risikomeldingen på DMI's hjemmeside.

Det kan dog variere en del, hvor nedbøren falder, og hvor meget der kommer.

»Prognoserne indikerer, at der i perioden vil falde mest nedbør i det centrale Jylland, på Sjælland og til sidst på Bornholm. Derfor er der opsat et DMI-risiko for disse og grænsende områder,« oplyser DMI.

Kriteriet for kraftig regn er opfyldt, hvis der er faldet mere end 24 millimeter inden for seks timer eller mere end 30 millimeter inden for 24 timer, mens kriteriet for skybrud er opfyldt, hvis der falder mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

»Vi holder øje med situation, og varselskommentaren bliver opdateret efter behov,« lyder det fra Martin Lindberg.