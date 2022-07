Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For et døgn siden blev den kommende mandag beskrevet som en 'kontrasternes dag' – og at man 'nøje fulgte situationen'.

Nu advarer Danmarks Meteorologiske Institut om risiko for lokale skybrud og kraftige byger, der kan være med torden.

Sådan lyder det i den risikomelding, som vejrinstituttet har udsendt.

Det er særligt i Jylland, man fra morgen til sent om eftermiddagen mandag kan risikere at få kraftig regn og byger.

»Der kan måske stedvis falde over 24 millimeter nedbør på seks timer, og i løbet af hele perioden kan der måske lokalt komme mellem 30 og 50 millimeter nedbør. Der er videre en mindre risiko for lokale skybrud (over 15 millimeter på 30 minutter),« oplyser den vagthavende meteorolog Martin Lindberg på DMIs hjemmeside.

Årsagen til uvejret er noget meget varm luft, der mandag vil strømme op over den østlige del af landet.

Samtidig vil en koldfront nærme sig Jylland vestfra.

Det fører til, at der øst for koldfronten vil kunne opstå kraftig regn og byger, som længe ser ud til at ville lægge sig fast over Jylland, før det mandag aften vil bevæge sig videre østpå.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/G4479VgO4L — DMI (@dmidk) July 24, 2022

»Men nedbørsintensiteten ser ud at svækkes, så risikoen for kraftig regn over de østlige egne er kun lille,« forklarer Martin Lindberg.

Risikomeldingen, som DMI har udsendt, står i øjeblikket til at gælde fra klokken 05 mandag morgen til klokken 17 mandag eftermiddag.

Det er dog værd at bemærke, at det endnu er usikkert, hvor meget vand der vil kunne falde i perioden.