Lad endelig være med at lægge solbrillerne og sommertøjet på hylden.

En regulær hedebølge truer nemlig i de kommende dage med blå himmel og temperaturer helt op til 30 grader.

Udsigten til massiv augustvarme fik søndag eftermiddag ligefrem DMI til at udsende en varslingsmeddelelse i advarselskategori blå, der anvendes ved risiko for såkaldt voldsomt vejr.

»Det er vi forpligtet til i vores forskrifter, hvis der tre dage i træk kan forventes temperaturer på 28 grader eller mere,« forklarer vagtchef Steen Rasmussen fra DMI, Danmarks Meteorologiske Institut.

Selv hestene skal måske til at finde solbrillerne, der rettelig er et fluenet, frem igen. Arkivfoto. Foto: Liselotte Sabroe

»Der kan måske være nogle – eksempelvis ældre, småbørn eller kronisk syge – som kan have svært ved at klare varmen, og som måske vil kunne have fordel af at forberede sig lidt på en hedebølge,« tilføjer han.

»I dag er der blevet målt op til 28,4 grader i København og Nordsjælland, og frem til på onsdag kan vi også forvente temperaturer på op mellem 24 og 29 grader – køligst ved østvendte kyster med pålandsvind. Ved vestvendte kyster kan temperaturen til gengæld måske kravle helt op på 30 grader,« forudser vagtchefen hos DMI.

Varmen skyldes en højtryk lidt sydøst for os i Tyskland og Polen, som sender varm luft op over Danmark.

Det varer ifølge prognoserne ved frem til natten til torsdag, hvor der i stedet kommer en koldfront forbi med køligere luft samt regn og torden.

På den anden side af koldfronten venter et nyt højtryk, der formentlig vil give varmt og solrigt vejr igen både lørdag og søndag med temperaturer op til omkring 25 grader.

»August er jo en sommermåned, så det er faktisk ikke så usædvanligt, at der kan blive varmt på denne årstid,« tilføjer DMI's vagtchef, Steen Rasmussen.