Nyder du den solrige og varme danske sommer? Så er der endnu engang flere gode nyheder på vej til dig fra DMI. For i næste uge bliver det varmt. Rigtig varmt, endda.

»Vores prognoser for næste uge viser, at det gradvis bliver varmere frem mod på onsdag, hvor temperaturen når op på omkring 30 grader i store dele af landet. Det er fem grader varmere, end det var i dag (fredag, red.),« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard.

Faktisk tyder DMIs prognoser for næste uge på, at det bliver så varmt, at vi får en landsdækkende hedebølge. Det vil sige, at den højeste temperatur, der bliver målt i over halvdelen af landet, i gennemsnit er mere end 28 grader over en periode på tre dage.

Prognose med mulighed "landsdække" (mere end 50 % af landet skal have opfyldt kriteriet) hedebølge i næste uge. Kriteriet er at gennemsnittet af den højeste temp. målt over 3 dag skal være mere end 28 grader. Men fortsat lidt usikkerhed om temp. i næste uge. pic.twitter.com/D0YKRSnVJ1 — DMI (@dmidk) 20. juli 2018

Og skulle hedebølgen ikke være en realitet allerede på onsdag, så er det kun et spørgsmål om tid. For varmen kommer for at blive.

»Det ser ud til, at de høje temperaturer fortsætter resten af ugen og henover weekenden, selvom prognoserne selvfølgelig bliver mere usikre, når vi kommer så langt ud i fremtiden,« siger Bolette Brødsgaard.

(arkivfoto) En kold is vil være tiltrængt for mange af os danskere, når termometeret rammer 30 grader til næste uge. Foto: Nikolai Linares

På grund af de usædvanlig høje temperaturer, anbefaler DMIs vagthavende meteorolog danskerne om så vidt muligt at indrette vores hverdag efter sommervarmens luner.

»Det minder jo om de temperaturer, vi normalt forbinder med Middelhavs-området om sommeren. Vi kan jo ikke begynde at holde siesta, som de gør i Spanien, men jeg vil da anbefale folk ikke at motionere midt på dagen, hvor det er allervarmest. Det er en god idé at tage den med ro og husk at få indtaget rigeligt med væske,« siger Bolette Brødsgaard.

Til gengæld er der dårligt nyt til landmændene, havefolket og alle dem, der beder til vejrguderne om lidt tiltrængt regn. Tørken kommer til at fortsætte også i næste uge, hvor DMI ikke kan love mere end bittesmå regnskyl, som slet ikke giver nok nedbør til at give den tørre jord lidt tiltrængt fugt.