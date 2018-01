Efter en nat med koldt og enormt klart vejr er der mandag morgen risiko for glatte veje i stort set hele landet.

Det oplyser DMI.

»Vi vågner op til en morgen, hvor man helt klart skal passe på i morgentrafikken, og især når det er så klart i vejret. Når solen hænger så lavt, som den gør i dag, kan man nemlig også risikere at blive blændet,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner.

Hun fortæller, at der har været udbredt nattefrost i hele landet, og at risikoen for glatte veje derfor er stort set landsdækkende. I Nordjylland har det dog været en anelse varmere, oplyser Mette Wagner.

Er man en af dem, der er meget tidligt oppe mandag morgen, kan man dog også drage fordel af det meget kolde og klare vejr.

Pas på den lavhængende sol her til morgen

»Man skal nyde det, for inden solen står op, kan man se mange stjerner. Det er utrolig smukt. Der er enkelte skyer i Nordjylland, men det er også det eneste sted. Det er også derfor, det er så koldt, for der er ingen skyer til at holde på varmen,« siger Mette Wagner.

Det flotte solskinsvejr vi så søndag fortsætter også mandag og tirsdag, hvor solen vil skinne i hele landet, og vi vil opleve en blå, klar himmel. Men det er med at nyde det, for lige om lidt vender det hele igen.

»I dag og i morgen bliver det flot, men onsdag kommer der skyer og regn igen. Der vil være svage vindforhold i dag, så hvis man har fri og har mulighed for at gå en rask tur, er det på med vanter, hue og solbriller, og så er den hjemme,« siger Mette Wagner.

Natten til mandag var det koldest i Skrydstrup, hvor temperaturen kom ned på minus 7,7 grader.