Rimtåge og spejlglatte veje.

En særdeles farlig kombination som kan møde mange trafikanter mandag morgen i trafikken.

Sådan lyder advarslen fra DMI, hvor Mette Zhang er vagthavende meteorolog.

»Jeg vil opfordre til forsigtig kørsel. Specielt de steder hvor der er faldet sne. I Jylland kan der så også være rimtåge flere steder. Vi har været i kontakt med vejdirektoratet natten igennem, og saltbilerne er i gang derude, men der kan godt være glat mange steder,« siger hun.

Flere steder langs den jyske vestkyst faldt der søndag 15-20 centimeter sne. Så meget kommer der ikke mandag.

»Der vil trække nogle sne- og sludbyger ind over landet fra sydvest. De vil også nå Midtjylland, Fyn og Lolland-Falster. Nordjylland kan også få enkelte snebyger Men det vil slet ikke være samme mængder som i går,« siger meteorologen, der melder om primært skyet vejr i den øvrige del af landet.

»Der kan også komme lidt sol ind imellem, men det vil først og fremmest blive skyet,« siger hun.

Efter flere dage i en dansk dybfryser, ser det nu til at tø lidt op.

»For nu er det slut med ned til 17 graders frost om natten. Vi kommer i de næste dage til at ligge på mellem frysepunktet og fire graders varme om dagen, og så kan det blive ned til fem graders frost om natten.,« siger meteorologen.

Lidt varmere vejr, betyder også, at regnen kan vende tilbage.

»Det bliver det, som vi kalder blandet nedbør. Det kan blive mere blåt, end hvidt, om man så må sige, men der kan stadig falde enkelte snebyger,« siger hun

Til weekenden kan der være et decideret vejrskifte på vej.

»Prognoserne hopper lidt frem og tilbage. Det har tidligere set ud som om, at det skulle blive en del varmere hen mod weekenden, men om det vejrskifte bliver udsat lidt, er endnu for tidligt at sige,« fortæller Mette Zhang.