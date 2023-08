Mens vinden fortsat suser derude, er det dagen derpå, hvad den massive regn angår – og alt det den førte med sig fra oversvømmede kældre til akvaplaning på vejene.

Og dog. For nu advarer DMI om en fare, som de færreste er opmærksomme på.

Blæsevejret kan presse vandet sammen og føre til forhøjet vandstand.

Det er også sket denne gang, fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Mille Jensen.

Men ikke i et så stort omfang, at det har udløst et varsel om forhøjet vandstand fra DMI.

Til gengæld kan der komme oversvømmelser af en helt anden årsag.

»Oversvømmelser, som folk ikke er opmærksomme på,« som Mille Jensen udtrykker det.

For i områder, hvor der er faldet store mængder nedbør, kan vandstanden i åer og vandløb stige så meget, at de løber over bredderne.

»I Nordsjælland har det regnet rigtig meget. Alene i Helsingør faldt der 56 millimeter på et døgn,« siger Mille Jensen, opfordrer borgere, der bor tæt på åer og vandløb her og andre steder, hvor sluserne åbnede sig til at være ekstra opmærksomme.

Oversvømmelserne kommer nemlig snigende efter de massive regnskyl.

»Det tager noget tid, før vandet er sivet ned i jorden og ender i vandløbene med forhøjet vandstand til følge,« lyder det fra den vagthavende meteorolog.